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Клуб Гаврикова вошел в топ-3 по тратам на защиту в НХЛ

Клуб Гаврикова вошел в топ-3 по тратам на защиту в НХЛ

«Колорадо» может стать лидером НХЛ по тратам на защитников после вступления в силу нового контракта Кейла Макара с зарплатой в размере $20,4 млн.

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