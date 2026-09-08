Клуб Гаврикова вошел в топ-3 по тратам на защиту в НХЛ

«Колорадо» может стать лидером НХЛ по тратам на защитников после вступления в силу нового контракта Кейла Макара с зарплатой в размере $20,4 млн.
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