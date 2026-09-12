Роскосмос поддержал планы Казахстана сделать Байконур международным

Казахстан планирует сделать Байконур международным космическим хабом. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов отметил, что это не помешает русским проектам, а наоборот, повысит спрос на ракеты.
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