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Веденеев о «Зените»: «Вернутся в строй Родригао и Чистяков – игра станет еще более целостной»

Веденеев о «Зените»: «Вернутся в строй Родригао и Чистяков – игра станет еще более целостной»

«Зенит» прибавляет после непростого старта, проблем из-за отъезда Малкома, Кузяева, отсутствия в предсезонке Вендела, который быстро набрал форму в последних играх.

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