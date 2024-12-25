РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для предотвращения их дальнейшей деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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