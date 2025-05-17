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Вагнер Лав рассказал, когда завершит карьеру. Это возможно уже очень скоро

Вагнер Лав рассказал, когда завершит карьеру. Это возможно уже очень скоро

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав в беседе с авторами Sport24 Александром Муйжнеком и Тиграном Арутюняном высказался о возможном завершении карьеры.

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