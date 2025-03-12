Проверка временем Knewstar 001

Кроссовер Geely Tugella появился в России в конце 2020 года. Прошло уже больше четырёх лет, а модель с тех пор осталась практически неизменной — самое крупное обновление заключалось в недавней смене названия на Knewstar 001.
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