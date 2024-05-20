Вы спрашивали: когда будет следующая дискотека в ДК "Победа"? ✍✍✍ Молодёжная программа +14 возобновится в ДК - осенью! До встречи на танцполе!🕺💃.
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Вы спрашивали: когда будет следующая дискотека в ДК "Победа"? ✍✍✍ Молодёжная программа +14 возобновится в ДК - осенью! До встречи на танцполе!🕺💃.