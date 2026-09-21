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Китай и США обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Китай и США обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Делегации Китая и США провели конструктивные консультации по торгово-экономическим вопросам и обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

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