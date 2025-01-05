Глава исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл: "Вот почему биткоин может упасть до $80 000"

Глава исследовательского подразделения CoinShares Джеймс Баттерфилл выразил опасения, что курс биткоина может рухнуть до $80 000, если избранный президент США Дональд Трамп не выполнит обещания, данные криптоинвесторам.
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