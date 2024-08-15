В Смоленске для пешеходов откроют два участка улицы Октябрьской революции

Строители завершили работы на одной из пешеходных дорожек. В четверг откроют проход по второму участку улицы В Смоленске подрядчик завершил работы на одной из пешеходных дорожек улицы Октябрьской революции.
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