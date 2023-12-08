Одноклассники подвели итоги года и определили лучший контент этого года по мнению россиян. Так в рамках ежегодной премии «Самый ОК» фильмом этого года стал «Чебурашка» – самая кассовая российская кинолента.
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