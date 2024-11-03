Все многофункциональные центры работают сегодня по особому графику

Агентство государственных услуг (ASP) информирует граждан Республики Молдова, имеющих право голоса, о том, что сегодня, 3 ноября 2024 года, в день выборов президента Республики Молдова, все многофункциональные центры будут работать по специальному графику: с 07:00 до 21:00.