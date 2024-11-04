РИА Новости: вокруг резиденции Харрис были усилены меры безопасности

Вокруг резиденции установили металлические ограждения Дополнительные заграждения со знаками «запретная зона» были установлены вокруг официальной резиденции вице-президента Соединенных Штатов и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
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