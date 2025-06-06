Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 226-й годовщиной со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — одного из величайших поэтов и символов русской литературы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии