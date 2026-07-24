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Царьград

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ФАС России: объем реализаций рыбы превысил 1,28 млн тонн

ФАС России: объем реализаций рыбы превысил 1,28 млн тонн

С 1 марта по 22 июля по внебиржевым договорам было реализовано более 1,28 млн тонн рыбы. Данные ФАС России указывают, что обязательная регистрация таких сделок начнется с 1 марта 2026 года, затрагивая все сделки объемом более 10 тонн.

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