ФАС России: объем реализаций рыбы превысил 1,28 млн тонн

С 1 марта по 22 июля по внебиржевым договорам было реализовано более 1,28 млн тонн рыбы. Данные ФАС России указывают, что обязательная регистрация таких сделок начнется с 1 марта 2026 года, затрагивая все сделки объемом более 10 тонн.