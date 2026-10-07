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Экс-игрок «Вегаса» Мироманов — о казино: «Руководство клуба не запрещало? Нет. Все ребята — профессионалы»

Экс-игрок «Вегаса» Мироманов — о казино: «Руководство клуба не запрещало? Нет. Все ребята — профессионалы»

Защитник СКА Даниил Мироманов, ранее выступавший за «Вегас Голден Найтс», рассказал о жизни в Лас-Вегасе.

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