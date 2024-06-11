Госдума и кабмин консультируются по индексации пенсий для работающих пенсионеров

Депутат Исаев рассказал, когда поручение президента будет реализовано Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам будет внесен в Государственную Думу в ближайшее время, чтобы уже осенью заложить необходимые средства в бюджет Соцфонда на следующий год.