Госдума и кабмин консультируются по индексации пенсий для работающих пенсионеров

Депутат Исаев рассказал, когда поручение президента будет реализовано Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам будет внесен в Государственную Думу в ближайшее время, чтобы уже осенью заложить необходимые средства в бюджет Соцфонда на следующий год.
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