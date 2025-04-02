В Приморском крае полицейские спасли пенсионерку от мошенников

В дежурную часть Первореченского отдела полиции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение местного жителя.
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