В Кенозерье сняли два короткеметражных игровых фильма

Участники Летней Школы кинопедагога Архангельской области представили свои фильмы жителям деревни ВершининоКороткометражки «Дотянуться рукой до небес» и «Обед в молчании» были сняты и смонтированы в Кенозерье всего за десять дней.
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