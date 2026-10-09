Яблочный пирог на кефире: готовлю без миксера, а получается пышным и нежным

Когда дома остаются яблоки, часто хочется испечь что-нибудь простое к чаю. Этот пирог не требует сложных продуктов: тесто замешивается обычным венчиком, а яблоки делают его сочным и ароматным.
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