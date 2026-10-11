Школьникам в России не дают выбранных репетиторов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Компании подменяют выбранных преподавателей и запрещают им раскрывать свое имя.Учащиеся в России, готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, все чаще становятся жертвами подмены репетиторов.
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