«Альт-Софт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ КАИСА и Ред ОС

Совместимость платформ обеспечивает государственным, муниципальным и ведомственным архивам, а также коммерческим организациям возможность создавать полностью импортонезависимые информационные инфраструктуры, соответствующие самым строгим требованиям к информационной безопасности, вплоть до I категории значимости КИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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