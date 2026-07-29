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Регионы России

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«Альт-Софт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ КАИСА и Ред ОС

«Альт-Софт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ КАИСА и Ред ОС

Совместимость платформ обеспечивает государственным, муниципальным и ведомственным архивам, а также коммерческим организациям возможность создавать полностью импортонезависимые информационные инфраструктуры, соответствующие самым строгим требованиям к информационной безопасности, вплоть до I категории значимости КИИ.

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