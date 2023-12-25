Владимир Машков провел мастер-класс для студентов РГИСИ из Мариуполя

В Москве в Театре Олега Табакова прошел мастер-класс режиссера и актера Владимира Машкова. Специально для студентов из Мариуполя, которые сейчас учатся в Институте сценических искусств на Моховой в Петербурге, Владимир Машков рассказал о секретах мастерства.
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