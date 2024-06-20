Warframe получил обновление “Нефритовые тени” с новым варфреймом Джейд Бесплат...

Warframe получил обновление “Нефритовые тени” с новым варфреймом ДжейдБесплатный кооперативный экшен Warframe получил важное обновление “Нефритовые тени”, который предлагает игрокам нового варфрейма Джейд и другие интересные нововведения.
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