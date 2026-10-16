Оказывается, оттенок сверла может рассказать о его материале и дополнительной обработке. Серые, чёрные, золотистые и бронзовые сверла отличаются свойствами и предназначены для разных задач — от обычного сверления до работы с нержавейкой, чугуном и легированными сталями.