Оказывается, оттенок сверла может рассказать о его материале и дополнительной обработке. Серые, чёрные, золотистые и бронзовые сверла отличаются свойствами и предназначены для разных задач — от обычного сверления до работы с нержавейкой, чугуном и легированными сталями.
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