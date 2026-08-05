Что у России заготовлено для ответа европейским пиратам

SI

Sergey Ivanov

Сначала рисуем Красные Линии. Потом, когда красные карандаши закончатся, выражаем Озабоченность. Если и это не поможет- то Глубокую Озабоченность. И вот после этого им станет страшно! Вот такой наш русский асимметричный ответ.