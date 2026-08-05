Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций фактически не только одобрил захват связанных с Россией судов нефтеналивного флота, но и создал рынок, на котором торгуется добытая пиратами нефть.
Что у России заготовлено для ответа европейским пиратам
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Нужна "ответка"...а не соплежуйство...
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Сначала рисуем Красные Линии. Потом, когда красные карандаши закончатся, выражаем Озабоченность. Если и это не поможет- то Глубокую Озабоченность. И вот после этого им станет страшно! Вот такой наш русский асимметричный ответ.
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1 м.
ке
кирил ермаков
Либеральный ответ, а не русский.
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1 м.
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