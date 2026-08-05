Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Барнауле дольщики 10 лет не могут получить ключи от квартир и продолжают платить ипотеку

В Барнауле дольщики 10 лет не могут получить ключи от квартир и продолжают платить ипотеку

Последним обозначенным сроком передачи ключей было 31 июля Дольщики дома на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52 в Барнауле вновь обратились за помощью, попросив привлечь внимание к затянувшемуся строительству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии