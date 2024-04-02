CNN: Украина внедряет ИИ в дроны, атакующие российские объекты

Украина смогла перейти к регулярным атакам беспилотниками на российские объекты благодаря модернизации аппаратов – речь идет об увеличенной дальности их действия и внедрении элементов искусственного интеллекта в систему управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии