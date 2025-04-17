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В Евросоюзе отложили запрет на российский СПГ для давления на США

В Евросоюзе отложили запрет на российский СПГ для давления на США

Европейские чиновники отказались от планов ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в новых санкционных пакетах из-за сопротивления ряда стран и неясности с альтернативными источниками поставок.

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