Мигрантам хотят запретить работать по патентам в некоторых сферах в Подмосковье

В Подмосковье мигрантам планируют ограничить работу в сфере питания, здравоохранения и образования.Правительство Подмосковья планирует ввести ограничения на работу мигрантов по патенту в некоторых сферах.
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