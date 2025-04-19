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Астролог Володина пообещала трем знакам Зодиака небывалый успех до конца весны 2025

Астролог Володина пообещала трем знакам Зодиака небывалый успех до конца весны 2025

Она считает, что эффекта достигнут только те, кто приложил много усилий. Российский астролог Василиса Володина считает, что весна года Змеи может оказаться  удивительным временем для каждого из знаков Зодиака.

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