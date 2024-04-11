Прах лежал месяц: душераздирающие подробности кремации Ширвиндта

Церемония прощания с Ширвиндтом состоялась 18 марта. Сначала состоялось отпевание в кругу близких в подмосковном храме, а потом была гражданская панихида в театре Сатиры, где Александр Анатольевич служил с марта 1970 года.
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