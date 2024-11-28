Будущее обслуживание серверов Bloodborne подарило фанатам новую надежду — оно пр...

Будущее обслуживание серверов Bloodborne подарило фанатам новую надежду — оно пройдёт в день 30-летия PlayStationЗа прошедшие уже почти 10 лет с релиза готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware фанаты настолько изголодались по новостям о будущем культового эксклюзива PS4, что начали видеть тизеры там, где их нет.
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