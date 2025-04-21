Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже авиабилетов

Мошенники за пару часов создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, а жертвы узнают об обмане только в аэропорту, что позволяет злоумышленникам быстро менять название и оформление ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.