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Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже авиабилетов

Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже авиабилетов

Мошенники за пару часов создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, а жертвы узнают об обмане только в аэропорту, что позволяет злоумышленникам быстро менять название и оформление ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

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