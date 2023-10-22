Вступайте в ряды Корпорации межзвездного мира Honkai: Star Rail Компания HoYoverse в пре...

Вступайте в ряды Корпорации межзвездного мира Honkai: Star RailКомпания HoYoverse в преддверии появления в игре Honkai: Star Rail Топаз и Счетовода опубликовала новый видеоролик, посвященный КММ — оплоту капитализма во вселенной Star RailЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.