Домантас Сабонис: «Кингз» много лет не играли в плей-офф. Наша цель – изменить ситуацию»

Центровой Домантас Сабонис, который перед дедлайном перешел из «Индианы» в «Сакраменто», рад, что участвует в строительстве новой команды, и хочет провести за «Кингз» как можно больше сезонов.

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