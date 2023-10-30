ЦВС КНР: Китай не допустит отделения Тайваня

Армия Китая сможет пресечь все попытки отколоть Тайвань от КНР. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на церемонии открытия Сяншаньского форума по вопросам безопасности, сообщило агентство Reuters.
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