Новости СВО. ВС РФ ударили по санаторию с наемниками в Одесской области. Карта боевых действий на Украине на сегодня 29.09.2024

В Белгородской области зафиксировано 200 прилетов ВСУ за сутки. ВС РФ ударили по санаторию с наемниками в Одесской области В Одесской области был зафиксирован удар по санаторию в Сергеевке, где находились украинские военные и иностранные наемники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии