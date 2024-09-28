Новости СВО. ВС РФ ударили по санаторию с наемниками в Одесской области. Карта боевых действий на Украине на сегодня 29.09.2024

В Белгородской области зафиксировано 200 прилетов ВСУ за сутки. ВС РФ ударили по санаторию с наемниками в Одесской области В Одесской области был зафиксирован удар по санаторию в Сергеевке, где находились украинские военные и иностранные наемники.