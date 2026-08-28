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Царьград

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"Силовые машины" начнут поставлять 2 турбины для АЭС в год с 2029

"Силовые машины" начнут поставлять 2 турбины для АЭС в год с 2029

Компания "Силовые машины" планирует с 2029 года ежегодно поставлять по две турбины для атомных электростанций.

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