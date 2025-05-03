В центре Казани восстановили движение транспорта после завершения марафона

В Казани завершился первый этап «Казанского марафона», сообщает городская Госавтоинспекция. В настоящее время движение восстановлено, за исключением закрытой зоны на улице Ташаяк, которая простирается от площади Тысячелетия до улицы Коротченко.
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