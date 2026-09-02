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ФРГ предложит странам ЕС заменить право вето воздержанием от голосования

ФРГ предложит странам ЕС заменить право вето воздержанием от голосования

Германия планирует предложить странам Европейского союза перейти от использования права вето к практике воздержания от голосования при принятии решений.

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