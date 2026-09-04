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Новости Липецка

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Юная липчанка обвиняется в кражах косметики на 55 тысяч рублей

Юная липчанка обвиняется в кражах косметики на 55 тысяч рублей

В Липецке девушка украла косметику на сумму более 55 тысяч рублей из магазинов в торгово-развлекательных центрах и перепродала похищенное.

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