Какого оружия лишится Украина после прекращения поставок из США: подробный разбор

Осложнение отношений Украины с США может привести к прекращению военной помощи, считают эксперты. После неудачного визита Зеленского в Белый дом американские политики стали задумываться о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.
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