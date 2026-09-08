В Московском планетарии назвали дату начала астрономической осени

Астрономическая осень в России начнётся 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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