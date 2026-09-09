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VK создаст пространство для участников Международного фестиваля молодежи

VK создаст пространство для участников Международного фестиваля молодежи

VK создаст для участников Международного фестиваля молодежи — 2026, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, особое пространство с технологиями, контентом и спортом.

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