Саперы проделали проход в минном поле ВСУ на освобожденных территориях ЛНР

Военнослужащие инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск «Запад» проделали проход в минном поле боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на освобожденной территории в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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