Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, который планировал выходец из Средней Азии

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, который планировал выходец из Средней Азии

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержан готовивший его уроженец Центральной Азии − участник международной террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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