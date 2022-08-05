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Лепсая о 12+2 млн евро за Бека-Бека: «Он и шести-то не стоит. В этой истории много странного»

Тимур Лепсая высказался о переходе Алексиса Бека-Бека из «Локо» в «Ниццу» за 12+2 млн евро. – Все аплодируют «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека в «Ниццу».

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