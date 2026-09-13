Киев сообщил о серии ударов по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Лихачев заявил, что украинские военные осуществили серию ударов по бензовозам, которые перевозили топливо для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым