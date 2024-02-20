Венгры не будут препятствовать новым санкциям против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против РФ, потому что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии